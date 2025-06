Najprej so padale hude besede, nato še udarci. Tako se je končalo ...

V sredo popoldne so policisti Policijske postaje Nova Gorica obravnavali primer lahke telesne poškodbe v enem od naselij v širši okolici Nove Gorice, kjer je prišlo do verbalnega in nato do fizičnega spora med oškodovancem in dvema delavcema.

V sporu je oškodovanec pri padcu utrpel telesne poškodbe in je kasneje poiskal zdravniško pomoč v splošni bolnišnici v Šempetru pri Gorici. Skladno z usmeritvami Okrožnega državnega tožilstva v Novi Gorici policija preiskuje primer v smeri suma kaznivega dejanja nasilništva.