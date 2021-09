Najprej so bežali z avtomobilom, nato še peš: voznika išče policija

V sredo ob 19.30 je policijska patrulja med vožnjo iz Kubeda proti Mostičju opazila osebni avtomobil francoskih registrskih oznak, v katerem je bilo več oseb. Hitremu vozilu policisti niso mogli slediti.



V ustavitev je bilo poslanih več patrulj, ki so vozilo našli na Mostičju, osebe pa so zbežale peš. Policisti so prijeli štiri državljane Bangladeša, voznika pa ne. Vozilo so zasegli, zoper neznanega voznika pa bo podana kazenska ovadba zaradi prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države.

