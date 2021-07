Najprej se je vanj zaletel, potem ga je še udaril v obraz

Na cesti od Lucije proti Maliji je voznik osebnega avtomobila pred dnevi trčil v zadnji del kombija, ki ga je vozil 65-letnik. Po nesreči sta se oba ustavila, neznani voznik pa je nato pristopil do voznika kombija, ga ogovoril in udaril v predel obraza ter ga pri tem lažje poškodoval, so zapisali v poročilu PU Koper.

