Najprej rešili dom pred ognjem, nato se je šest gasilcev borilo za življenje (FOTO)

Minulo nedeljo se je na portalu uprave zaščito in reševanje pojavil zapis, da je v naselju Koprivnica tovorno vozilo zdrsnilo z vozišča in se prevrnilo na bok. Dve osebi sta potrebovali pomoč. Pozneje se je razvedelo, da se je strašna nesreča pripetila gasilcem PGD Veliki Kamen, ki so ravnokar zaključili intervencijo. 15-tonsko vozilo je na nespluženi cesti začelo drseti in se skupaj s šestimi gasilci prevrnilo na bok.

Kako hudo je bilo, priča spodnji zapis omenjenih gasilcev.

Zapis PGD Veliki Kamen objavljamo v celoti:

»Po posredovanju na intervenciji ob požaru se nam je 22. januarja 2023 zgodila prometna nesreča, v zahtevnih voznih razmerah se je zgodil zdrs gasilske avtocisterne, ki se je skupaj s kar šestimi gasilci prevrnila na bok.

V zahtevnih voznih razmerah je gasilska avtocisterna zdrsnila in se prevrnila na bok skupaj s šestimi gasilci. FOTO: PGD Veliki Kamen

Bil je miren nedeljski večer. Skozi okno smo nekateri člani opazovali kako močno sneži – večina gasilcev je bila doma na toplem. Na kar se sproži alarm, zvoniti začnejo telefoni – INTERVENCIJA – dimniški požar v Koprivnici. Brez razmišljanja, kaj narediti, se je proti gasilskemu domu na pomoč odpravilo kar 19 naših gasilcev. Hitro smo izvozili z gasilsko cisterno in vozilom za prevoz moštva. Nekaj članov je na intervencijo prišlo še nekoliko kasneje.

Ceste so bile zasnežene, neočiščene, sneg moker, pa vendar je nekako šlo. Hitro smo prišli na kraj dogodka, dimniški požar je grozil, da se vsak čas razširi na ostrešje stanovanjske hiše. Naši fantje ukrepajo takoj in naredijo vse, da to preprečijo. Požar je kmalu pogašen. Na pomoč pridejo tudi poklicni kolegi iz PGE Krško. Skupaj ostanemo še nekaj časa in preverimo, ali je požar res pogašen in da se slučajno, zaradi visokih temperatur dimnika, ne bi prenesel na ostrešje. Ves ta čas zunaj divje sneži. Skupaj s poklicnimi kolegi ocenimo, da možnosti za razširitev požara ni več in da je dimniški požar uspešno pogašen. Domačim odsvetujemo kurjenje za ta večer in svetujemo strokovni pregled dimnika. Čas je za odhod.

Gasilska vozila drug za drugim obrnejo in se odpravijo nazaj. V vsem vmesnem času cesta ni bila niti splužena niti posuta s soljo in peskom. Naša gasilska cisterna se odpravi zadnja v vrsti, vozi jo izkušen gasilec, ki je sam profesionalni šofer, vajen zahtevnih zimskih razmer. Cesta se dvigne v hrib in na vrhu klanca nekoliko izravna. Šofer vozi počasi in previdno, nič ne kaže na to, da ne bi mogel varno pripeljati v gasilski dom. Vse dokler se cesta ni prevesila strmo navzdol v levi ovinek. Vsa gasilska vozila predhodno na tem odseku niso imela težav. Nato se zgodi nepričakovano.

Zaradi obilnega sneženja, ne splužene in ne posipane ceste, ter predhodno zgaženega snega, gasilska cisterna s svojo maso zdrsne po cesti navzdol. Šofer vrhunsko odreagira in za trenutek že vidi izhod iz situacije ter vozilo trdno drži v želeni smeri. Pa vendar je potisna sila 15 ton težkega vozila pretežka, zato zdrsne s ceste. Od tam naprej se ni več dalo narediti ničesar več. Vozilo z bankine povleče po bregu navzdol. Podre betonsko škarpo in se prek nje prevrne na desni bok, obrne na streho in dalje na levi bok. V njej pa 6 članov našega moštva.

Sekunde, ki trajajo celo večnost. Ko že kaže, da se bo prevračanje nadaljevalo, se navsezadnje agonija le zaključi in gasilska cisterna obstane. V kabini se začne močno kaditi in hitro postane zadušljivo. Fantje, ki so še pred nekaj trenutki pomagali sokrajanu očuvati dom ognja, se zdaj borijo za svoje življenje. Z nadčloveškimi napori jim uspe prebiti vetrobransko steklo in štirim članom se uspe umakniti na varno. Dvema članoma se uspe povleči ven skozi stransko okno na bok prevrnjenega vozila. Eden od članov jih na hitro prešteje in v šoku pozabi prišteti sebe, misleč, da je eden ostal notri. Hitro ugotovijo, da so vsi varno zunaj. Pokličejo na pomoč in preostali gasilci se takoj vrnejo. Na pomoč se vrnejo tudi poklicni kolegi PGE Krško.

Čez nekaj časa pridejo reševalci, ki prevzamejo dva poškodovana člana in ju odpeljejo na urgenco v bolnišnico Brežice. Na pomoč pride tudi policija, ki pa v takem primeru mora opraviti tudi svoje delo. Alkotest šoferja pričakovano pokaže 0.0, preverijo pnevmatike, ki imajo več kot dovolj profila. 6 naših fantov, vidno pretresenih od dogodka, tolaži dejstvo, da bi lahko bilo še mnogo huje. Eden izmed njih je doživel komplicirani zlom desne roke, drugi je imel porezano roko in močan udarec v nogo. Preostali štirje pa so jo, razen udarnin, na srečo odnesli brez večjih in trajnejših posledic. Sreča v nesreči? Definitivno!

Vozilo se je na veliko srečo vseh prevrnilo na vrt in ustavilo zgolj nekaj centimetrov stran od gospodarskega objekta na eni in zgolj poltretji meter stran od stanovanjske hiše na drugi strani.

In tako smo gasilci na Velikem Kamnu izgubili svojo gasilsko avtocisterno. Avtocisterno, ki smo jo pred desetimi leti kupili sami iz lastnih sredstev od gasilskih kolegov PGD Brezje iz Maribora. Bila je rabljena – saj sredstev za novo nismo imeli – ampak bila je naša! Z njo smo v desetih letih vsako leto pomagali mnogim na različnih intervencijah. Nazadnje smo se z gasilci iz preostale Slovenije s to cisterno z ramo ob rami borili z ognjenimi zublji na Krasu. Čeprav je bila ta avtocisterna gospa v letih, je dobro služila svojemu namenu in skupaj z njo smo premagali veliko različnih nesreč in požarov. Zdaj je na žalost, kot kup nesreče, obležala premagana med zimsko solato na vrtu v Koprivnici.

Gasilci iz PGD Veliki Kamen se zahvaljujemo vsem, ki ste nam v trenutkih nesreče priskočili na pomoč, predvsem poklicnim kolegom iz PGE Krško, reševalcem in policiji. Hvala vsem, ki nam boste še pomagali v naslednjih dneh, ko bomo morali izvesti precej zahteven tehnični dvig vozila in ga odstraniti z mesta nesreče. Pomoč pa bomo zagotovo potrebovali še v prihodnjih mesecih, ko bomo morali nujno najti rešitev za nadomestno intervencijsko vozilo. Nesreča nikoli ne počiva – tudi gasilci nismo imuni pred njo –, smo pa ob vsem skupaj najbolj hvaležni za to, da so naši pogumni fantje živi, in verjamemo, da bomo po tej nesreči še bolj povezani med seboj in predani svojemu poslanstvu – pomagati drugim v nesreči. NA POMOČ!«

