Najprej pok, potem je zagorelo

Zublji so izbruhnili na balkonu. FOTO: Moni Černe

Na balkonu so zgoreli tri kolesa in samohodna kosilnica, delno je pogorela dnevna soba.

30 tisoč evrov je po prvih ocenah materialna škoda na bloku.

V nedeljo, šestnajst minut pred šesto popoldne, je bilo v stanovanjskem bloku Cesta na Markovec 5 slišati pok, potem pa je zagorelo na balkonu pritličnega stanovanja. V blokovsko naselje Semedela v Kopru je prihitelo več policijskih patrulj s sedmimi policisti, osmimi reševalci, med njimi nekaj zdravnikov, in sedmimi poklicnimi gasilci, ki so se nemudoma spopadli z ognjenimi zublji.»Ob nastanku požara sta bili v stanovanju dve osebi, ki sta ga zapustili, ko je zagorelo. S pomočjo policije smo evakuirali skoraj vse stanovalce bloka,« je o podrobnostih dogodka, ki bi se lahko končal veliko huje, povedal poveljnik gasilske operative JZ GB Koper. En stanovalec se je nadihal dima in je potreboval kisik, eno osebo pa je po rokah opraskala mačka. Iz zadimljenega stanovanja, v katerem je gorelo, so rešili tudi dve muci. Celotna intervencija, gašenje, reševanje, dajanje prve pomoči, evakuacija, prezračevanje in kontrola, je trajala približno dve uri.Po prvih uradnih podatkih je zagorela zamrzovalna skrinja na balkonu. Požar se je razširil v notranjost stanovanja v dnevno sobo. Uničeno je bilo nekaj opreme, zamrzovalna skrinja, kavč in ometi, stanovanje je umazano od saj, je pojasnil poveljnik Brodar. Huje poškodovanih ni, je sporočila višja inšpektorica in predstavnica za odnose z javnostmi koprske policijske uprave: »S požarom je nastala škoda na balkonu, kjer so zgoreli tri kolesa in samohodna kosilnica, delno je pogorela dnevna soba. Skupna materialna škoda na bloku je po prvih ocenah med 20.000 in 30.000 evri,« pravi Leskovčeva in še, da so tujo krivdo policisti izključili.Stanovalci so se po končani intervenciji lahko vrnili v svoja domovanja. Družini, ki so jim plameni in dim poškodovali stanovanje, balkon ter uničili opremo, je pomoč ponudila koprska mestna občina.Županaso seznanili s požarom, družini so takoj ponudili nadomestno nastanitev, a je oškodovani niso potrebovali, za začasno bivanje so poskrbeli sami.s koprske občine nam je povedala, da bodo družini pomagali pri odnašanju uničenih stvari in opreme iz stanovanja.