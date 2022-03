Najprej počilo, potem zagorelo: iz stanovanj evakuirali 18 oseb, umrl je 54-letnik

Policisti so bili včeraj ob 21.48 obveščeni, da je v večstanovanjskem objektu na Ulici II. Prekomorske brigade v Kopru počilo in zagorelo (ena oseba je umrla).

»Gasilci so nemudoma pričeli gasiti požar, hkrati je bilo evakuiranih 18 oseb. Po pogašenem požaru so koprski kriminalisti opravili ogled. V stanovanju je bil najden 54-letnik, za katerega je zdravnik potrdil smrt in odredil sanitarno obdukcijo. V stanovanju je bil še 83-letnik, odpeljali pa so ga v bolnišnico,« poroča PU Koper.

Vzrok požara še ni znan, kriminalisti pa zadevo še raziskujejo.