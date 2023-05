Slovenija išče 24-letnega državljana Pakistana Kako Alija alias Sadaquata Alija. Čez ozemlje Slovenije je skupaj s prvo slovensko vinsko kraljico in nekdanjo kandidatko sedanje SD na državnozborskih in evropskih volitvah Lidijo Mavretič ter njenim možem tihotapil migrante. Edini je greh priznal, obsojen je bil na leto dni zapora, na triletni izgon iz Slovenije in 300 evrov stranske denarne kazni. Predlagan za pričoKo se bo proces proti Mavretičevi in Hraniloviću začel, lahko pričakujemo precejšnje zaplete. Hranilovićev odvetnik Bojan Celar je namreč na predobravnavnem naroku zahteval neposred...