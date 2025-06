Najprej opozorila na hrup, nato Ribničan brcnil v šotor, kjer je spal njun sin

V soboto ob 1.25 sta v kampu na območju Izole ženska in moški z okolice Maribora zaradi motenja nočnega počitka s hrupom opozorila druge goste kampa. Za tem je do njunega šotora pristopil 35-letni moški iz Ribnice in brcnil v šotor, kjer je spal njun sin. Zaradi kršitve javnega reda in miru je bil 35-letnemu kršitelju izdan plačilni nalog.