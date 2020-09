Najprej napadli z besedami nato še s pestmi

V četrtek zvečer okoli pol desete ure se je pet osumljencev iz okolice Novega mesta spravilo na tri oškodovance, ki so se pri športnem parku Košenice pogovarjali. Po prvih ugotovitvah so jih začeli najprej verbalno, nato pa še fizično napadati s pestmi in motiko, da so morali zaradi svoje varnosti zbežati. Z lažjimi poškodbami so vse tri (stare od 17 do 29 let) napotili na pregled na urgenco.



Peterica se je na kraju znesla še nad njihovim osebnim avtomobilom. Razbili so sprednjo in zadnjo šipo in iz avta odnesli dve torbi z oblačili in denarnico. Preiskava primera še ni zaključena, osumljence bodo kazensko ovadili zaradi nasilništva, tatvine in poškodovanja tuje stvari, so še sporočili s PU Novo mesto.