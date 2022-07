Najprej je zagorelo, potem še eksplodiralo, ustavili tudi železniški promet

V torek kmalu po polnoči je v bližini tovorne železniške postaje Sermin (občina Koper) zagorela baraka velikosti 10 x 10 metrov, v kateri so bili razni manjši kmetijski stroji in dve živali. Gasilci JZ GB Koper in PGD Pobegi-Čežarji so pogasili požar in rešili živali. Ob gorenju je eksplodirala plinska jeklenka, zaradi česar je prišlo do prenosa požara na bližnji železniški tir. Zaradi tlenja železniških pragov je bil v času gašenja ustavljen železniški promet. Požar je objekt dodobra uničil, poroča uprava za zaščito in reševanje.

Živali je prevzel lastnik.