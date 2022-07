Najprej je pokončal partnerico, potem sodil še sebi

V ponedeljek se je na območju PP Šentjur pri Celju zgodila družinska tragedija. Danes je policija razkrila podrobnosti. O streljanju so bili obveščeni včeraj ob 15. uri. Tja so poslali več policijskih patrulj, policisti pa so v stanovanjski hiši našli mrtvega moškega in žensko.

»Prve ugotovitve kažejo, da je 61-letni moški dopoldne ustrelil 64-letno izven zakonsko partnerko in nato ustrelil še sebe. Pri ogledu smo našli in odvzeli več kosov dolgocevnega in kratkocevnega orožja in več nabojev. Za vse zaseženo orožje, razen za orožje, ki ga je uporabil pri storitvi kaznivega dejanja, je 61-letnik imel orožne listine oziroma dovoljenja za posest orožja,« poroča PU Celje. Med osumljencem in žrtvijo v preteklosti niso obravnavali kakršnih koli nasilnih dejanj.