Iz cerkve ukradel kelih, nato osebo spravil v bolnišnico

V nedeljo okrog 6.40 so bili na PU Maribor obveščeni, da je neznanec iz cerkve v Mariboru odtujil kelih ter odšel, v nadaljevanju okrog 7. ure pa še, da je moški poškodoval osebo in so jo z reševalnim vozilom odpeljali v bolnišnico.

»Še v jutranjih urah so policisti PP Maribor I 42-letnega osumljenca izsledili in mu odredili pridržanje. Trenutno še zbirajo obvestila zaradi suma storitve kaznivega dejanja nasilništva in kaznivega dejanja tatvine ter več kaznivih dejanj poškodovanja tuje stvari (v središču mesta je bilo poškodovanih več vozil in odtujeni registrski tablici),« sporočajo z omenjene policijske uprave.

Mariborski OKC je med 5. uro včeraj in 5. uro danes prejel 184 klicev, med temi 73 interventnih oz. takšnih, da je bilo potrebno posredovanje policije. Obravnavali so tudi 20 kaznivih dejanj, 4 prometne nesreče I. kategorije, 3 prometne nesreče II. kategorije, oseba je bila pridržana po 24. čl. ZPrCP, 13 prijav kršitev javnega reda in miru, od tega 5 v zasebnem prostoru, ter požar.

Odtujeni predmeti so bili zaseženi osumljenemu in bodo vrnjeni lastnikom.