Le kdo je tisti, ki je pred skoraj natanko štirimi leti vlomil v hišo poslovneža in zbiratelja umetnin Gabrijela Brezovarja v Zasavju in od tam odnesel pol milijona evrov vreden plen? Na to vprašanje še danes nima odgovora. In kot kaže, tudi policija ne. Pa četudi je Brezovar prek Slovenskih novic že leta 2018 najditelju obljubil 10 odstotkov vrednosti ukradenih predmetov oziroma 50.000 evrov. »Škoda, ki je nastala, je bila zelo velika,« še danes pravi sogovornik, ki sicer meni, da bi se vsemu temu lahko izognil, če bi poostril varovanje svojega doma. »Kaj takega se mi do ta...