Najdeno truplo v gozdu: Nobeden od svojcev z njim od avgusta ni imel stikov

»Obveščamo vas, da je bila ugotovljena identiteta moškega trupla, najdenega 12. oktobra 2021 ob 13.30 na območju Dobrave nad Izolo,« so danes sporočili iz PU Koper. Gre za 60-letnega domačina, s katerim nihče od svojcev od avgusta ni imel stikov. Odrejena sanitarna obdukcija je bila opravljena 13. oktobra na Inštitutu za sodno medicino v Ljubljani. Znakov kaznivega dejanja niso našli.

Pokojnik je bil najden 12. oktobra na območju Dobrave nad Izolo v gozdičku. Smrt je nastopila pred šestimi do osmimi meseci, med stvarmi pokojnika pa so našli sekiro znamke ID Tools, zračno pištolo znamke Kandar S2 (brez nabojev), črn nahrbtnik, v katerem je bila siva dolga majica, brisača, časopis Delo s 1. 8. 2020 in sobotna priloga Dela z 18. 7. 2020, del črne nogavice znamke CAT in del potiskanega papirja z ročno napisanimi besedami. Pri ogledu okolice je bila na tleh v bližini najdena še modro-zelena kapa. Pokojnik je imel na sebi majico polo modre barve z napisom, spodnji del trenerke modro-sive barve, obute je imel štiri sloje nogavic in športne čevlje znamke Merrell, število 42, črne barve z rdečo črto.