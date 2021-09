Najden mrtev, usodno je bilo strelno orožje

Včeraj okoli 17. ure so PU Ljubljana obvestili o najdenem mrtvem medvedu na območju Velikih Lašč.



Ugotovljeno je bilo, da je do zdaj še neznani storilec med koncem tedna s strelnim orožjem poškodoval medveda tako, da je ta poginil.



Policisti so opravili ogled kraja ter nadaljujejo zbiranje obvestil zaradi suma storitve kaznivega dejanja nezakonitega ravnanja z zaščitenimi živalmi in rastlinami.



O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.

