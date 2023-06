Živemu človeku se lahko vse zgodi. Tako je bilo tudi ondan: naša najbolj priljubljena in priznana citrarka Tanja Zajc Zupan je ostala brez svojega stojala za citre in stola, ki ju nujno potrebuje za svoje delo. Kaj se ji je zgodilo, je v sredo objavila na svojem profilu družbenega omrežja facebook. Citre je približala ljudemTanja Zajc Zupan je ena najpomembnejših citrark pri nas. Skozi leta je izoblikovala prepoznaven in edinstven zven ter v slovenski prostor vnesla svežino s poustvarjanjem največjih svetovnih uspešnic vseh časov. Tanjo glasba spremlja že od mladih nog, saj so doma pogosto pr...