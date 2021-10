Najbolj ogroženi starejši

Pešci so najpogostejši pa tudi najbolj izpostavljeni udeleženci v prometu. Največ nesreč z udeležbo pešcev se zgodi v jesenskih in zimskih mesecih, ko so dnevi krajši, vidljivost slabša, ceste pa zaradi vremenskih razmer spolzke, opozarjajo na Agenciji za varnost prometa (AVP).

Ozaveščali so tudi o uporabi odsevnih teles. FOTO: Aleš Černivec

V nacionalni preventivni akciji za večjo varnost pešcev, ki je potekala od 1. do 10. oktobra, so policisti izvajali poostreni nadzor in ugotovili 1242 kršitev, od tega so jih 1076 storili pešci sami, 166 kršitev pa so storili vozniki vseh vrst vozil.

»Od skupno 1242 kršitev so policisti za 1013 kršitev izrekli zgolj opozorilo. Najpogostejši vzroki za prometne nesreče z udeležbo pešcev so še vedno neupoštevanje pravil o prednosti, nepravilni premiki z vozilom in nepravilnosti pešcev. Najpogostejši udeleženci prometnih nesreč med pešci so v starostni skupini nad 64 let.

»Med akcijo za večjo varnost pešcev po trenutno veljavnih podatkih ne beležimo smrtnih prometnih nesreč pešcev. Skrb za ozaveščanje in s tem večjo varnost pešcev pa se ne konča s preventivno akcijo, zato bo agencija v naslednjih 14 dneh izvedla še deset interaktivnih dogodkov po Sloveniji, nadzor in preventiva pa se bosta dopolnjevala tudi v prihodnjih mesecih,« pojasnjujejo na AVP, ki je s partnerji pripravila številne preventivne dogodke na terenu, pri tem pa razdelila več kot 20.000 odsevnikov.

Policisti so izvajali krajše poostrene nadzore tam, kjer je problematika največja, predvsem na območju prehodov za pešce. Pri tem so bili pozorni na spoštovanje predpisov voznikov motornih vozil in morebitne kršitve, na primer izsiljevanje prednosti pred pešci na zaznamovanih prehodih za pešce, ter na spoštovanje predpisov pešcev (nošenje odsevnih teles, pravilna stran hoje, varno prečkanje vozišč itd.).

Pešce so opozarjali na varno udeležbo v cestnem prometu in jim razdeljevali odsevna telesa. »Agencija je s partnerji razdelila več kot 20.000 odsevnih teles po vsej Sloveniji ter z interaktivnimi dogodki in šotorom Vidko ozaveščala o pomenu aktivne uporabe odsevnih teles.

Ker so v prometu otroci še posebno izpostavljeni, bo med 18. in 22. oktobrom šotor Vidko obiskal pet osnovnih šol, kjer bo več sto osnovnošolcev spoznalo pomen dobre vidnosti v mraku, temi in razmerah slabše vidljivosti,« dodajajo na AVP.

»Pred nami je še nekaj mesecev, ko bodo dnevi krajši, vidljivost pa zaradi pogosto oblačnega in deževnega vremena ter megle precej slabša kot poleti.« Policija in AVP znova opozarjata, da lahko za lastno varnost in varnost drugih največ naredimo prometni udeleženci sami, ne glede na to, ali smo udeleženi kot vozniki, kolesarji ali pešci.

»Pešci, upoštevajte cestnoprometna pravila in uporabljajte prometne površine, namenjene pešcem. Med hojo ne uporabljajte mobilnega telefona. Ob slabši vidljivosti in ponoči obvezno uporabljajte odsevna telesa za večjo vidnost oziroma svetilko, ki oddaja belo svetlobo. Uporaba odsevnih teles vam lahko v temi in mraku reši življenje! Učenci prvega in drugega razreda osnovne šole morajo na poti v šolo in iz nje okoli vratu nositi tudi rumeno rutico.«