Najbolj iskani kriminalec ostal v priporu

Na celjskem okrožnem sodišču bi moral sodnik Luka Grasselli izvesti predobravnavni narok za enega najdlje iskanih kriminalcev pri nas in v tujini Danijela Borojevića, ki je bil pred skoraj 23 leti vpleten v rop Krekove banke na Prešernovi ulici v Celju, ki se je takrat nahajala le streljaj od sodne stavbe. A do tega ni prišlo, saj je Borojević ostal v priporu.

Zaradi kadrovske stiske pravosodnih policistov so iz pripora s celjskim sodiščem vzpostavili videopovezavo, a je Borojevićeva zagovornica Albina Vedenik temu, da bi bil narok izveden prek videokonference, odločno nasprotovala, češ da so s tem njenemu klientu kršene ne le človekove, ampak tudi ustavne pravice.

Po dejanju je pobegnil iz države, domnevno s celotnim plenom.

»Ta narok je zelo pomemben, saj je za kaznivo dejanje, ki se mu očita, zagrožena kazen do 15 let zapora. Zato se s tem, da bi izvedli narok prek videokonference, absolutno ne strinjam,« je v sodni dvorani dejala zagovornica Vedenikova, še preden bi lahko Borojević kar koli rekel. Njegovega glasu tako sploh nismo slišali, smo ga pa lahko po več letih vsaj videli. Četudi le prek videopovezave.

Temu, da pogoji za izvedbo predobravnavnega naroka prek videokonference niso izpolnjeni, je pričakovano ugovarjala tožilka Katja Leben, ki v tem primeru zastopa obtožnico. V njej Borojeviću tožilstvo očita oboroženi rop v sostorilstvu, ki se je zgodil maja 2002. Medtem ko so bili trije njegovi pajdaši izsledeni in prijeti kmalu po dogodku, pozneje tudi obsojeni in so kazni že prestali, je Borojević po dejanju pobegnil iz države, domnevno s celotnim plenom. Denarja namreč nikoli niso našli, šlo pa naj bi za okoli 130.000 evrov, preračunano iz takratnih tolarjev.

Uspešno se je skrival vse do leta 2021, ko so ga organi pregona izsledili v Bosni in Hercegovini in ga prijeli. Takrat je celjsko sodišče zanj že razpisalo predobravnavni narok, a so bili prehitri. V našo državo ga namreč nikoli niso pripeljali, kljub temu da je ministrstvo za pravosodje v Bosno pravočasno poslalo celotno dokumentacijo, potrebno za njegovo izročitev. A Borojević si je med postopkom pridobil tudi bosansko državljanstvo in ostal na varnem, saj Slovenija in BiH nimata podpisanega sporazuma o medsebojnem izročanju državljanov.

Danijel Borojević je trenutno v celjskem priporu, kjer čaka na začetek sojenja za bančni rop pred 23 leti. Foto: Mojca Marot

Borojeviću se je zalomilo šele lani, ko je odpotoval na Nizozemsko, tam pa so ga očitno prepoznali, pridržali in izročili Sloveniji. Od decembra lani je v celjskem priporu in čaka, da mu bodo sodili za bančni rop. Časa za to, da ga sodišče obsodi, je še dovolj, saj bo omenjena kazenska zadeva absolutno zastarala šele maja 2032. A prvi poskus, da bi bil predobravnavni narok izveden, je propadel, kot rečeno, zaradi nasprotovanja obrambe, ki je zahtevala njegovo neposredno prisotnost v sodni dvorani. Sodnik Grasselli se je zato odločil, da predobravnavni narok preloži na mesec marec. Spomnimo, da so bili v rop Krekove banke vpleteni še Edis Nuhanović, Hajni Košir in njegovo takratno dekle Barbara Knep, ki je bila v času ropa zaposlena v banki. Mojca Marot