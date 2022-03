Pripadniki katalonske enote za lov na nepridiprave (Policia nacional) so slovenskega državljana Enisa Kočana precej grobo zvlekli iz kombiniranega vozila. Bil je v kratkih hlačah, obute je imel krokse. Na posnetku, ki ga je po filmski akciji 10. februarja objavila španska policija, aretiranec molči, so pa zato toliko bolj glasni oboroženi uniformiranci, ki so vanj pomerili cevi pištol in pušk: »Na tla, na tla z njim. Roke na hrbet! Policija!« Bila je to še ena zmaga Europola, ki je 40-letnika nedavno uvrstil na seznam 62 najbolj iskanih evropskih kriminalcev. V četrtek so ga Španc...