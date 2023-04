Nagrajeni policist Danilo dilal tablete?!

Na začetku prejšnjega desetletja se je zdelo, da je pred ljubljanskim kriminalistom Danilom Lavrincem le še bleščeča kariera. Leta 2012 je s sodelavci prejel medaljo policije za požrtvovalnost, saj so po šestih letih in petih mesecih preiskave ropa stoletja k preiskovalni sodnici privedli roparja sefov banke SKB iz leta 2005 Dejana Vidmarja in Saša Noseta. A Lavrinčeva slava ni trajala dolgo. Že leta 2019 se je znašel za pripornimi rešetkami, ker naj bi kot policist služil s prodajo tablet flormidal, ki lahko ob zlorabi povzročajo tako hudo odvisnost kot heroin in kokain. Družbo naj bi mu del...