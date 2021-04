Nagrajeni policaj gojil travo

Vodjo skupine koprskih kriminalistov za preiskovanje kaznivih dejanj s področja drog Matjaža Hrovatina so poklicni kolegi septembra 2019 aretirali na delovnem mestu. In to le leto dni zatem, ko so mu ob dnevu slovenske policije podelili ugledno priznanje srebrni ščit policije, ki ga prejme tisti, ki se pri svojem delu še posebno izkaže. Preiskava glede trave še ni končana. FOTO: MAVRIC PIVK Kmalu ga je doletela izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi, odvzeto mu je bilo službeno orožje in onemogočen dostop do vseh internih evidenc policije. Šokantna novica je odjeknila v javnosti: v opravi polici...