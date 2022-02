Nagrabili naj bi si osem milijonov evrov

Kriminalisti danes na območjih policijskih uprav Novo mesto, Ljubljana in Murska Sobota izvajajo hišne preiskave zaradi suma storitve štirih kaznivih dejanj zlorabe položaja in pomoči pri tem kaznivem dejanju. Osumljenih je devet fizičnih oseb, nobeni niso odvzeli prostosti. Protipravna premoženjska korist naj bi presegala osem milijonov evrov.

Kot so sporočili iz Generalne policijske uprave, skupno 85 preiskovalcev Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU) ter ljubljanskih, novomeških in murskosoboških kriminalistov opravlja 22 hišnih preiskav v zasebnih in poslovnih prostorih. Dopoldne so opravili 12 preiskav, trenutno poteka še 10 hišnih preiskav.

Preiskovalci NPU sumijo, da je odgovorna oseba gospodarske družbe z območja Novega mesta storila kaznivo dejanje zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti, šest oseb, ki so sorodstveno ali poslovno povezane z njo, pa da ji je pri tem pomagalo.

Ugotovili so, da so bile v letih 2017 in 2018 prodane nepremičnine omenjene gospodarske družbe v skupni vrednosti 7,5 milijona evrov drugi gospodarski družbi, ki jo prav tako obvladuje ista odgovorna oseba, pri čemer pa druga gospodarska družba ni bila niti finančno niti kreditno sposobna samostojno izvesti nakupa nepremičnin v takšnem znesku. Plačilo kupnine je bilo izvedeno prek večjega števila različnih finančnih transakcij.

Kazen do 8 let zapora

Preiskovalci obravnavajo tudi sum treh kaznivih dejanj zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti zoper pet fizičnih oseb. Sum se nanaša na domnevno oškodovanje gospodarske družbe za več kot 600.000 evrov, do katerega naj bi prišlo, ko naj bi odgovorna oseba gospodarske družbe z območja Novega mesta ob pomoči štirih odgovornih oseb drugih gospodarskih družb v letih 2019 in 2020 preprodajala rabljena tovorna vozila in polpriklopnike po nižjih oz. višjih vrednostih od dejanske tržne vrednosti.

Policija ocenjuje, da protipravna premoženjska korist, ki naj bi nastala s storitvijo navedenih kaznivih dejanj, znaša več kot osem milijonov evrov. Predkazenski postopek usmerja specializirano državno tožilstvo, so navedli na policiji. Za kaznivo dejanje zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti je predpisana kazen od enega do osmih let zapora.