Nag je moral tudi moliti

31-letni Postojnčan Tadej Kern je 29. maja ugrabil 37-letnega Koprčana Daniela H. ter se surovo znesel nad njim, in to zaradi dolga, ki po mnenju tožilstva sploh ni obstajal. Dejanje, ki ga je po lastnih besedah zagrešil pod vplivom drog, je priznal in ga obžaloval. Okrožna sodnica koprskega sodišča Tatjana Pavlovec ga je dan pred božičem zaradi poskusa izsiljevanja, pri katerem je pokazal »veliko agresivnosti, brezobzirnosti in brezbrižnosti«, obsodila na leto in pol zapora.Pred dnevi smo poročali, kako kruto se je Kern z domnevnimi pomagači znesel nad Danielom. V bližini njegovega doma v starem mestnem jedru Kopra ga je ...