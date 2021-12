Nadležne petarde že pokajo

Na območju Policijske uprave Koper v zadnjih letih ni bilo poškodb pri uporabi pirotehnike. »Na splošno lahko rečemo, da število zasegov in poškodb upada, pa vendar vsako leto na območju Slovenije beležimo več zelo resnih poškodb, ki po navadi za vedno zaznamujejo življenje posameznikov,« opozarja tiskovna predstavnica PU Koper Anita Leskovec. V zadnjih dneh so prejeli več klicev o pokanju petard in zasegli nekaj pirotehničnih izdelkov.

Prodajal otrokom

Postojnski policisti so 26. novembra izvedli hišno preiskavo na domu 18-letnega domačina, ki je pred dijaškim domom otrokom in mlajšim mladoletnikom prodajal pirotehnične izdelke različnih kategorij. Policisti so mu jih zasegli približno 400.

»Med njimi so bile tudi močnejše petarde z izrazito močnim pokom, ki jih lahko kupuje, poseduje ali uporablja samo pravna oseba ali podjetnik z ustreznim dovoljenjem,« pojasnjuje. Zasegli pa so mu tudi šest gramov droge. Sledi hitri postopek o prekršku. Istega dne so se z odredbo za hišno preiskavo oglasili tudi pri 22-letnem Postojnčanu. Zasegli so mu približno 60 gramov prepovedane droge, 32 prepovedanih petard in pištolo sigsauser s pripadajočim nabojnikom. Pištola bo poslana v ekspertizo, da se ugotovi, ali gre za pravo orožje.

Postojnčanu so zasegli tudi pištolo.

Že 21. novembra pa so se stanovalci Livad na Južni cesti pritožili nad pokanjem petard. Izolski policisti so zalotili tri mlajše mladoletnike, stare od 14 do 15 let, in enemu zasegli 76 petard znamke Pirat, ki spadajo v kategorijo P1, ki jih ni dovoljeno prodajati in uporabljati mlajšim od 18 let. Zato so jih zasegli in obvestili starše. Mladoletnika čaka vzgojni ukrep.

»Določene omejitve uporabe pirotehnike so nujno potrebne, saj nepremišljena, neprevidna in objestna uporaba pirotehničnih izdelkov pogosto povzroči poškodbe. Neprimerna uporaba pirotehničnih izdelkov je naš skupni problem, zato prosimo vse, predvsem pa starše, skrbnike, učitelje in vzgojitelje, da z opozarjanjem na nevarnosti in možne posledice takega početja ter s svojim lastnim zgledom pripomorejo k preprečevanju in zmanjševanju posledic,« še opozarja Anita Leskovec.