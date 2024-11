Nadaljuje se »črna nedelja« v Pomurju, v drugi nesreči tragično umrla še ena oseba

Le redko se zgodi, da bi na skrajnjem severovzhodu države v enem dnevu, v nesrečah umrlo toliko ljudi, kot je to bilo današnjo nedeljo.

V manj kot šestih urah so namreč umrle štiri osebe, poleg treh mladcev v strmoglavljenju letala v Gančanih, je pred 18. uro prišlo še do železniške nesreče. Takrat je namreč vlak v Ljutomeru do smrti povozil žensko, kar so potrdili tudi na Policijski upravi Murska Sobota.

Policisti zadevo še preiskujejo, potem pa bodo sporočili več informacij.