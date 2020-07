Nad ženo in policista

V sredo popoldan se je dogajala prava drama v Ulici bratov Greifov v Mariboru, kjer je 80-letni osumljenec kršil javni red in mir. »Osumljenec je, s še neznanim predmetom, po glavi poškodoval svojo 90-letno ženo. Ženi je pomagala stanovalka bloka, osumljenec pa se je zaklenil v svoje stanovanje. Policistom vrat ni želel odpreti, iz stanovanja pa je ves čas vpil, da bo vse pobil in nato še sebe,« je povedal Miran Šadl, tiskovni predstavnik PU Maribor.

V roki je imel kladivo

Policisti so poklicali gasilce, da bi s tehničnim posegom odprli vrata. Ker bi to zaradi protivlomnih vrat trajalo dalj časa, sta se policista odločila, da bosta zaradi preprečitve ogroženosti življenja ukrepala drugače, je pojasnil Šadl: »Po gasilski lestvi sta se začela vzpenjati na balkon stanovanja, takrat pa je tja prišel osumljenec in najprej enega, nato še drugega policista polil z jedko tekočino. Obema je tekočina brizgnila v oči in jima začela razjedati uniformo. Kljub ostri bolečini in nevarnosti za svoje zdravje ter življenje, saj je imel osumljenec v roki tudi kladivo, sta policista osumljenca obvladala in vklenila,« je povedal Šadl.



Reševalci so ju takoj oskrbeli s prvo pomočjo in jima izprali ter nevtralizirali oči ter tako preprečili hujšo poškodbo. Oba policista sta tako utrpela lahke poškodbe, eden od njiju je moral nastopiti bolniški stalež. Reševalci so na zdravljenje v UKC Maribor odpeljali tako poškodovano žensko kot osumljenca. »Policisti po usmeritvah pristojne tožilke nadaljujejo preiskavo nasilja v družini, lahke telesne poškodbe in napada na uradno osebo, ko opravlja naloge varnosti,« je sklenil Šadl.