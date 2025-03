Nad Veliko planino izginilo letalo, ki je poletelo iz Zagreba: »Slišati je številne sirene gasilcev, policije ...«

»Mnogi se sprašujejo, čemu vse te sirene gasilcev, gorske reševalne službe, policije in civilne zaščite zdajle skozi Stranje naprej proti Veliki planini. Po prvih informacijah naj bi nad območjem Velike planine izgubili stik z nekim letalom,« je ob 10.49 zapisal moderator facebook skupine Klub ljubiteljev kamniških planin.

Na portalu Flightradar24, kjer je mogoče spremljati let letal, lahko vidimo, da je na območju Velike planine izginilo manjše letalo znamke Piper. Letalo je poletelo iz Zagreba.

Nad Kamnikom je krožil tudi policijski helikopter, ki je poletel z Brnika in se nekaj čez 11. uro vrnil na letališče.

Ljubljanski policisti so potrdili, da so bili okoli 9.30 obveščeni, da je bila prekinjena komunikacija manjšega letala s kontrolo zračnega prometa. »Stik z letalom je bil iz trenutno neznanega razloga izgubljen na območju Velike planine, kjer trenutno policija in druge reševalne službe izvajajo aktivnosti,« so zapisali.

Iskanje je oteženo zaradi izredno slabega vremena in slabe vidljivosti, saj je Velika planina zavita v meglo, kar pa otežujejo tudi letenje reševalnih helikopterjev.

Po prvih informacijah Kamnik.info naj bi bila v letalu ena oseba oziroma zgolj pilot.

Vprašanja smo poslali na Kontrolo zračnega prometa, kjer so nas naslovili na Ministrstvo za infrastrukturo – služba za preiskovanje letalskih, pomorskih in železniških nesreč in incidentov.