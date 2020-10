Nad sosedo z vilami

Ta konec tedna so po vsej državi spori prerasli v fizična obračunavanja. S Policijske uprave Novo mesto so sporočili, da so v soboto zvečer posredovali zaradi kršitve javnega reda in miru v naselju pri Otočcu, kjer naj bi se pretepala dva moška. Ker se 51-letni kršitelj, ki je bil pod vplivom alkohola, tudi po njihovem prihodu ni pomiril in ni upošteval ukazov, so zoper njega uporabili prisilna sredstva, ga obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje.



Kri je v nedeljo popoldne na območju Vojnika zavrela 40-letniku, ki je z vilami napadel sosedo, s katero sta že dolga leta v sporu. Poškodoval je na srečo ni, so sporočili policisti, ki so moškemu odvzeli prostost. Zaradi suma kaznivega dejanja nasilništva ga bodo ovadili.

S kamnom nad 69-letnico

Sosedski spor je izbruhnil tudi v soboto dopoldne v Podgradu na območju PU Koper. Stepli sta se sosedi, ki sta se srečali na hodniku bloka. Mlajša, stara 67 let, je začela žaliti 69-letnico. Ta ji je sprva dejala, naj bo tiho, in odšla v stanovanje. Ko je 69-letnica pozneje drugim pripovedovala o dogodku, pa je to slišala 67-letnica, ki je odšla za njo in ji v hrbet vrgla kamen. Nato ga je pobrala in sosedo z njim še večkrat udarila po glavi. Za konec jo je z roko udarila v obraz. Poškodovano 69-letnico so odpeljali v zdravstveni dom, 67-letnico bodo ovadili.



Istega večera pa je bil okoli 23. ure v lokalu v Ilirski Bistrici nasilen fant, ki je pretepel dekle in jo poškodoval. »Policisti so na kraju dogodka ugotovili, da je 26-letnik na terasi odrinil 22-letnico. Ta je padla, zatem pa je šel v lokal in vrgel na tla še 20-letnico, ki ga je poskušala pomiriti, in jo brcnil v glavo,« je pojasnila Anita Leskovec, tiskovna predstavnica PU Koper. Poškodovano 20-letnico so odpeljali v izolsko bolnišnico, nasilneža pa so policisti pridržali.