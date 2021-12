Nad policistko zaradi povožene mačke

Rok Jančigaj je 35-letnik iz Dolskega. Za preprečitev uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi, grozil je namreč policistom in med upiranjem enega lažje ranil, so mu na ljubljanskem okrožnem sodišču izrekli kazen leto in dva meseca zapora, za grožnje policistki Urški L. pa pet mesecev. Mati naj bi mu povedala, da je bila kriva Urška L. Njegov odvetnik Peter Kobentar je v pritožbi na prvostopenjsko sodbo zapisal: »Gre za legalizacijo policijskega nasilja, policijske samovolje in nezakonitega ravnanja policije (izvršilne veje oblasti) s strani sodne veje oblasti. Sodišče je potrdilo...