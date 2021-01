Nad policiste z jajci in bombo

»Mol prevzela območje nekdanje tovarne Rog.« Tako so včeraj opoldne, dobrih pet ur po začetku dobro usklajene akcije v prostorih nekdanje tovarne Rog v Ljubljani, zmagoslavno sporočili iz Mestne občine Ljubljana (MOL). Vse skupaj se je začelo dogajati okoli sedmih zjutraj, ko so iz Trubarjeve ulice, kjer je tudi Rog, začele prihajati prve vesti o prisotnosti večjega števila policistov in varnostnikov. Prišlo je tudi do prerivanja, pridržali so 10 ljudi. »V Rogu policija in varnostnik. Ful njih. Folk ne spustijo notri in tiste, ki so not, mečejo ven. Vsi pred Rog! Vsi za Rog!...