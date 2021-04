Nad policiste tudi s kamni in metlo

Metla, kamen, palica, nož in citroën xsara. Vse to so bili 30. aprila lani v ljubljanskih Rojah glavni predmeti Strojanovih, s katerimi so se spravili nad policiste. Tja so prišli zato, da bi nazaj v zapor pripeljali Miho Strojana. Ta se je s prostega izhoda pozabil vrniti v koprski zapor, zaradi česar je tamkajšnja sodnija v lov za njim poslala policiste. Pred njimi se je zabarikadiral v svojo prikolico, tako da policisti odrejene naloge niso mogli opraviti. Odprl je le okno in zakričal: »Pustite me na miru!« Nato pa so k prikolici zelo hitro pritekli sokrajani in postalo je zelo ...