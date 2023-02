Nad partnerko izvajal nasilna dejanja

Blejski policisti so včeraj okoli 10.30 obravnavali nasilje v družini med partnerjema. 43-letnemu moškemu so zaradi nasilnih dejanj nad žensko, policisti izrekli prepoved približevanja. O dejanjih zbirajo obvestila v smeri kaznivega dejanja z elementi nasilja. Obveščali bodo pristojno državno tožilstvo, sporočajo s PU Kranj.

Gorenjski operativno komunikacijski center je sicer na številko 113 v zadnjih 24 urah sprejel 95 klicev. Za posredovanje v interventnih dogodkih jih je bilo 31: šest s področja kriminalitete, od tega o dveh tatvinah in o nasilju v družini; sedem s področja prometne varnosti; devet s področja javnega reda in miru; pet o dogodkih, od tega o gorski nesreči in nesreči na smučišču.