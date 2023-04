Na sodišču Assizes v italijanskem mestu Rimini se je začelo sojenje 55-letnemu Slovencu Ediju Žegaracu, in to zaradi najhujšega kaznivega dejanja: umora. Dvanajstega januarja lani naj bi v predelu letoviškega Riminija – Misanu Adriaticu – navsezgodaj, natančneje ob 6.30, s kovinsko telovadno ročko, utežjo, napadel in ubil 50-letnega soseda Nicolo Donadia. Slovenec, ki ima tudi italijansko državljanstvo, ga je pričakal pred vrati njegove počitniške prikolice in ga z ročko večkrat močno udaril v glavo. Sosedje so zaslišali glasen krik ter poklicali karabinjerje. Ko so ti prihiteli na kraj dogod...