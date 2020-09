Nad mestom se je vila dimna masa, gasilci opozarjali s sireno (FOTO)

Požar na Cesti dveh cesarjev. Gasilci so se z njim borili do petkovega jutra. FOTO: Jure, bralec poročevalec

Nočno obvestilo Gasilske brigade Ljubljana (nelektorirano)

Včeraj zvečer, ob 22.22 uri, smo prejeli obvestilo, da je ponovno prišlo do požara na zapuščenem avtoodpadu na Cesti dveh cesarjev. Tokrat ogenj ni bil tako obsežen, kot pred nekaj dnevi. Požar je bil zato hitro pod kontrolo.

Trenutno se s požarišča sprošča veliko dima, zato okoliške prebivalce pozivamo, da zaprejo okna in se po nepotrebnem ne izpostavljajo vdihavanju dima.

Na delu je trenutno prek 90 gasilcev iz Gasilske brigade Ljubljana in sedmih prostovoljnih gasilskih društev, ki gasi požar s pomočjo 21 vozil.

INTERVENCIJA ZAKLJUČENA

Gasilska intervencija na terenu je bila zaključena ob 5:40 uri.

Gorelo je v izmeri približno 40x40m. V večji meri so gorele gume, nekaj pa tudi t.i. kosovnega materiala. V pomoč pri prekopavanju žarišč je Oddelek za zaščito, reševanje in civilno obrambo pri MOL aktiviral gradbeno mehanizacijo (rovokopač). V začetku požara se je dim, zaradi temperature, dvigal visoko v zrak. Kasneje, ko ni bilo več velike intenzitete gorenja, se je dimna masa pričela spuščati. Večji del dimne mase se je v času intervencije gibal severovzhodno od mesta požara. Izvajal se je monitoring ozračja v izvedbi Ekološkega laboratorija z mobilno enoto – ELME. Priporoča se upoštevanje ukrepov, to je zapiranje oken in zadrževanje v zaprtih prostorih. Prav zaradi tega smo izvedli še obveščanje bližnjih stanovalcev prek ozvočenja gasilskega vozila.



Na intervenciji je sodelovalo skupaj 110 gasilcev s pomočjo 27-ih vozil.

Po podatkih Ekološkega laboratorija z mobilno enoto, ki izvaja meritve onesnaženja zraka na širšem področju kraja dogodka, naj bi se dim nad Ljubljano zadrževal predvidoma danes do 12. ure. Prebivalcem sporočamo, naj zjutraj ne zračijo stanovanj in naj ob izhodu na prosto uporabijo osebna zaščitna sredstva za zaščito dihal (maske).



Vir: Facebook

V četrtek ob 22.15 je na Cesti dveh cesarjev v Ljubljani ponovno zagorelo na zapuščeni deponiji. Na površini 40 x 40 metrov so v večji meri gorele gume in drug kosovni material. Požar je gasilo nekaj več kot 100 gasilcev iz Gasilske brigade Ljubljana in iz prostovoljnih gasilskih društev Vič, Trnovo, Ljubljana mesto, Bizovik, Brdo, Kozarje, Barje, Podutik, Ježica in Rudnik. Usmerjala jih enota za podporo vodenju MOL.Zaradi dimne mase, ki se je začela spuščati, je bila aktivirana tudi enota ELME – ekološki laboratorij z mobilno enoto, ki je izvajal monitoring ozračja. Veter je dim zanesel čez celotno Ljubljano, zato je regijski center za obveščanje izdal opozorilo za medije, naj prebivalci zaprejo okna in ostanejo v prostorih. Prebivalstvo so obveščali tudi gasilci prek ozvočenja iz gasilskega vozila.Pred dnevi se je na isti deponiji že dogajala nočna drama, v kateri so se gasilci borili z ognjenimi zublji