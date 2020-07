Na Velikem vrhu nad Trnovim v občini Kobarid je zasilno pristal jadralni padalec in se pri tem poškodoval.



Posredovali so gorski reševalci GRS Tolmin in dežurna ekipa GRS z Brnika ter poškodovanega padalca oskrbeli in imobilizirali. S helikopterjem SV je bil v spremstvu dežurne ekipe GRS z Brnika prepeljan na zdravljenje v jeseniško bolnišnico.