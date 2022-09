Nabiranje gob je lahko nevarno: to je žal izkusila občanka pri Ponikvi

Ob 16.52 je pri Zagaju pri Ponikvi v občini Šentjur, občanka med nabiranjem gob padla po pobočju in se pri tem poškodovala, so poročali na upravi za zaščito in reševanje.

Gasilci PGD Ponikva so nudili pomoč reševalcem NMP Celje pri oskrbi in prenosu poškodovanke do reševalnega vozila, s katerim so jo prepeljali v nadaljnjo oskrbo v celjsko bolnišnico.