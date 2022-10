Nabirala gobe, a se je slabo končalo

Ob 13.11 si je v gozdu pri Zgornji Besnici v občini Kranj, gobarka poškodovala nogo, so poročali na upravi za zaščito in reševanje.

Gorski reševalci GRS Kranj in gasilci GARS Kranj so poškodovanko na kraju oskrbeli ter prenesli do ceste, kjer so jo prevzeli reševalci NMP Kranj.