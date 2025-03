Na znake policistov ni ustavil, na koncu se je zanj slabo končalo

S Policijske uprave Maribor sporočajo, da so zgodaj zjutraj policisti v Mariboru obravnavali voznika avtomobila, za katerega je bilo kasneje ugotovljeno, da je vozil pod vplivom alkohola (0,45 mg/l alkohola v izdihanem zraku).

»Na znake policistov ni ustavil, ampak je z vožnjo nadaljeval proti Melju, policisti so uporabili tudi stinger, vendar je z vožnjo z izpraznjenimi pnevmatikami nadaljeval, dokler na območju Pobrežja v Mariboru ni trčil v betonski robnik. Čeprav je voznik izstopil iz vozila ter skušal pobegniti, so ga policisti dohiteli in prijeli.,« so iz omenjene uprave opisali dogajanje.

Dodali so še, da policisti zbirajo obvestila zaradi suma storitve kaznivega dejanja nevarne vožnje v cestnem prometu.