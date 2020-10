Na zdravstvene delavce kričijo, jim grozijo in jih tepejo

Poročali smo, da so v napetem ozračju zapele pesti v Zdravstvenem domu Trebnje, kjer je 85-letnik svojo jezo zaradi parkirne kazni stresel na nič krivo medicinsko sestro . To pa ni bil edini incident na Dolenjskem v zadnjih dneh, ko so se ljudje znašali nad zdravstvenimi delavci.Policiste so v torek okoli 13. ure poklicali na pomoč iz zdravstvene ustanove v Brežicah, kjer je mlajši moški kršil javni red in mir. Zbrali so obvestila in ugotovili, da je 19-letni kršitelj, ki je bil pod vplivom alkohola, poskušal v objekt vstopiti brez zaščitne maske, česar mu zaposleni niso dovolili. Kršitelj je vpil na zaposlene in se tudi po prihodu policistov ni pomiril, zato so mu odvzeli prostost in ga odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi kršitev javnega reda in miru mu bodo izdali plačilni nalog in zaradi neupoštevanja vladnega odloka podali predlog pristojnemu prekrškovnemu organu.Okoli 23. ure pa so zaradi pijanega kršitelja, ki je grozil zdravstvenemu osebju, posredovali tudi policisti iz Metlike. Ugotovili so, da je 22-letni moški pred zdravstveno ustanovo v Metliki vpil na zaposlene, jih žalil in jim grozil. Kljub ukazom se ni pomiril, zato so mu odvzeli prostost in ga odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi groženj ga bodo kazensko ovadili, zaradi neuporabe zaščitne obrazne maske pa podali predlog pristojnemu zdravstvenemu inšpektoratu, poroča novomeška policijska uprava.