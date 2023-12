Na zasneženem vozišču zapeljal izven in trčil v drevo

Kranjskogorski policisti so bili v nedeljo nekaj čez 1. uro obveščeni o 44-letnem vozniku, ki je med Kranjsko Goro in Gozd Martuljkom, zaradi neprilagojene hitrosti, na zasneženem vozišču zapeljal izven vozišča in trčil v drevo.

Policisti zanj vodijo prekrškovni postopek.