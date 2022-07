Na Vrhniki se je porušila hiša, eno družino evakuirali (FOTO)

V četrtek okoli 17. ure se je na Voljčevi cesti na Vrhniki podrla streha v nenaseljeno stanovanjsko hišo, ki se drži naseljene hiše, je poročala uprava za zaščito in reševanje.

Posredovali so gasilci PGD Vrhnika, poveljnik CZ občine Vrhnika in policija. Gasilci so pregledali objekt. Na kraju je posredoval tudi dežurni delavec Elektra Ljubljana.

Nadaljnje aktivnosti bo gradbeni inšpektorat prevzel danes. Kot nam je povedal vodja intervencije Gašper Štirn iz PGD Vrhnika, se je zaradi nevzdrževanja objekta porušila streha, k sreči pa poškodovanih ni bilo. Cesta mimo hiše bo do prihoda inšpektorja oziroma statika zaprta. Družino, ki je živela v sosednji hiši, so evakuirali. Domov se bodo lahko vrnili šele, ko bodo pristojni ocenili, da je to varno.

FOTO: PGD Vrhnika

FOTO: PGD Vrhnika