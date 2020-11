V nedeljo dopoldne so policisti obravnavali poškodovanje drugega osebnega avtomobila znamke Škoda v Idriji. Ugotovljeno

je bilo, da je neznanec med vikendom na omenjeno vozilo, ki je bilo parkirano na parkirišču pred enim od stanovanjskih blokov, vrgel kovinski smetnjak in z navedenim dejanjem na vozilu povzročil materialno škodo (poškodba vrat prtljažnega prostora, strehe vozila in poškodba zadnjih desnih vrat vozila) za približno tisoč evrov, so sporočili s PU Nova Gorica.