Na vozilih je bilo preveč tovora

V minulem tednu je na slovenskih cestah potekala nacionalna preventivna akcija Hitrost. Pomurski policisti so skupaj z mariborskimi in celjskimi prometniki ter uslužbenci Fursa in Darsa izvedli poostren nadzor kombiniranih vozil po metodologiji PEGAZ na avtocesti A5, počivališče Dolinsko jug.



V šestih urah so ugotovili 78 kršitev prometnih pravil. V 33 primerih so ukrepali zoper voznike, ki so prekoračili dovoljeno hitrost. Najvišja izmerjena hitrost je bila 180 km/h, dovoljena pa je 110 km/h.



Zabeležili so 28 kršitev zaradi preobremenjenosti vozila – tovora, 13 zaradi neuporabe varnostnih pasov in 4 druge kršitve (čas trajanja vožnje in obvezni počitki).

