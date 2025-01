Na vozičku peljal delovni stroj, težak 150 kilogramov, ko se je zgodilo ...

V sredo okoli poldneva se je zgodila delovna nezgoda v eni od gospodarskih družb v občini Vipava, kjer se je poškodoval 44-letni delavec.

Dobil je udarec v nogo

Delavec je na vozičku peljal delovni stroj, težak okoli 150 kilogramov. Med premikom je stroj zdrsnil z vozička in poškodoval delavca, ki je utrpel udarec v nogo. Policisti PP Ajdovščina so tujo krivdo izključili. Kasneje so delavca oskrbeli v bolnišnici v Šempetru pri Gorici.