Na Vojkovi cesti ga je porezal, torbice mu ni uspelo ukrasti

V soboto zvečer se je zgodil poskus ropa v Novi Gorici, in sicer na Vojkovi cesti, kjer je neznani storilec z zadnje strani pristopil do oškodovanca in s silo ter s pomočjo nevarnega predmeta skušal odvzeti torbico, ki jo je imel čez levo rame.

Oškodovancu se je uspelo izmakniti in je s kraja stekel stran, pri tem pa ga je storilec z manjšim nožem poškodoval po levi nadlakti. O kaznivem dejanju je Policija obvestila tudi pristojne pravosodne organe.