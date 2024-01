Na vipavski hitri cesti zagorel tovornjak, voznik poškodovan

Na hitri cesti Vipava-Razdrto v občini Vipava je okoli 18.30 zagorelo tovorno vozilo. Požar so pogasili gasilci, reševalci pa so oskrbeli lažje poškodovanega voznika tovornega vozila, poroča uprava za zaščito in reševanje. Cesta je zaprta med Vipavo in razcepom Nanos proti Razdrtemu. Promet je preusmerjen na regionalno cesto Vipava-Razdrto.