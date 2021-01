V petek okoli 11.30 so bili policisti obveščeni, da je v prodajalno na Viču vstopil moški in z nožem v roki od prodajalke zahteval denar. Prodajalka je blagajno zaklenila in se umaknila, moški pa je nato na silo odprl blagajno in iz nje odtujil nekaj sto evrov ter pobegnil.



Policisti so roparja izsledili v bližini in mu odvzeli prostost. Danes je bil priveden k preiskovalnemu sodniku, ta pa mu je odredil hišni pripor, poroča PU Ljubljana.