Na Viču na nedeljski večer pretepla moškega in mu vzela 20 evrov

V preteklih 24 urah je ljubljanski operativno komunikacijski center prejel 465 klicev, 138 za posredovanje v interventnih dogodkih. Od tega se jih je 33 nanašalo na kriminaliteto, 51 na javni red in mir, ter 44 na prometno varnost. Policisti so med drugim na področju kriminalitete obravnavali rop, 11 tatvin, 3 vlome in primer poškodovanja tuje stvari.

Vlomi

Na območju Grosuplja je neznani storilec vlomil v gostinski lokal in odtujil denar. Lastnika je oškodoval za okoli 1000 evrov. Na območju centra Ljubljane je neznani storilec vlomil v gostinski lokal in odtujil denar. Lastnika je oškodoval za okoli 2000 evrov.

Roparska tatvina

Včeraj, okoli 22. ure, pa so bili policisti obveščeni o ropu na območju Viča. Po do zdaj znanih podatkih je bilo ugotovljeno, da sta neznana storilca pristopila do oškodovanca, ga večkrat udarila in mu odtujila 20 evrov. Oškodovanec naj bi bil v dogodku lahko telesno poškodovan. Policisti glede okoliščin kaznivega dejanja nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo obveščali pristojno državno tožilstvo, še sporočajo s PU Ljubljana.