PU LJUBLJANA

Na Viču na nedeljski večer pretepla moškega in mu vzela 20 evrov

Policisti glede okoliščin kaznivega dejanja nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo obveščali pristojno državno tožilstvo.
Fotografija: FOTO: Alexlinch Getty Images/istockphoto
Odpri galerijo
FOTO: Alexlinch Getty Images/istockphoto

S. U.
11.08.2025 ob 13:05
11.08.2025 ob 13:11
S. U.
11.08.2025 ob 13:05
11.08.2025 ob 13:11

Poslušajte

Čas branja: 1:33 min.

V preteklih 24 urah je ljubljanski operativno komunikacijski center prejel 465 klicev, 138 za posredovanje v interventnih dogodkih. Od tega se jih je 33 nanašalo na  kriminaliteto, 51 na javni red in mir, ter 44 na prometno varnost. Policisti so med drugim na področju kriminalitete obravnavali rop, 11 tatvin, 3 vlome in primer poškodovanja tuje stvari.

Vlomi

Na območju Grosuplja je neznani storilec vlomil v gostinski lokal in odtujil denar. Lastnika je oškodoval za okoli 1000 evrov. Na območju centra Ljubljane je neznani storilec vlomil v gostinski lokal in odtujil denar. Lastnika je oškodoval za okoli 2000 evrov.  

Roparska tatvina

Včeraj, okoli 22. ure, pa so bili policisti obveščeni o ropu na območju Viča. Po do zdaj znanih podatkih je bilo ugotovljeno, da sta neznana storilca pristopila do oškodovanca, ga večkrat udarila in mu odtujila 20 evrov. Oškodovanec naj bi bil v dogodku lahko telesno poškodovan. Policisti glede okoliščin kaznivega dejanja nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo obveščali pristojno državno tožilstvo, še sporočajo s PU Ljubljana.

 

 

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

PU Ljubljana kaznivo dejanje rop drzna tatvina

Priporočamo

Že mesece nihče ne prevzame dobitka v višini 37 milijonov evrov! Obrnili smo se na Loterijo Slovenije ...
Poslovila se je slavna hrvaška pevka, junija je ostala brez edinca
Premium
Bo premier Golob odstopil s položaja? Politično naj bi pritiskal na policijo
Toplotna kupola pritiska na Evropo, temperature tudi do 44 °C: kdaj lahko pri nas pričakujemo osvežitev?

Predstavitvene informacije

 
Promo

Že naprodaj: kamnita dediščina s sodobnim srcem

 
Promo

Če si boste zapomnili samo eno stvar iz tega članka, potem še ni prepozno.

 
Promo

Kako prepoznati spinalno stenozo? Simptomi in zdravljenje

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 
Promo

Prešerno poletje in kranjski trio, ki ga morate doživeti

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

 
Promo

Tukaj je prostor za vašo vsebino

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Komentarji:

Priporočamo

Že mesece nihče ne prevzame dobitka v višini 37 milijonov evrov! Obrnili smo se na Loterijo Slovenije ...
Poslovila se je slavna hrvaška pevka, junija je ostala brez edinca
Premium
Bo premier Golob odstopil s položaja? Politično naj bi pritiskal na policijo
Toplotna kupola pritiska na Evropo, temperature tudi do 44 °C: kdaj lahko pri nas pričakujemo osvežitev?

Izbrano za vas

 
Promo

Prešerno poletje in kranjski trio, ki ga morate doživeti

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

 
Promo

Tukaj je prostor za vašo vsebino

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Predstavitvene informacije

 
Promo

Že naprodaj: kamnita dediščina s sodobnim srcem

 
Promo

Če si boste zapomnili samo eno stvar iz tega članka, potem še ni prepozno.

 
Promo

Kako prepoznati spinalno stenozo? Simptomi in zdravljenje

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 
Promo

Prešerno poletje in kranjski trio, ki ga morate doživeti

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

 
Promo

Tukaj je prostor za vašo vsebino

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.