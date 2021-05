Na Viču sta jo zamotila in oškodovala za 500 evrov

V petek okoli 9. ure je kolesarka na območju Viča priklepala kolo na stojalo, ko sta do nje pristopila neznanca. Zamotila sta jo z zemljevidom in ji iz torbice, ki je bila v košari kolesa, odtujila gotovino. Povzročila sta ji za okoli 500 evrov škode. Moška sta bila stara 55 do 60 let, oba oblečena v siva oblačila.



Policija primer raziskuje in opozarja, da vrednih predmetov ne puščajte nezavarovanih. Če vas ogovarjajo ljudje, ki jih ne poznate, bodite še toliko pozornejši.

