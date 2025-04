Na velikonočni ponedeljek se mu je na njivi zgodila grozljiva nesreča

S PU Koper sporočajo, da so bili v ponedeljek ob 17.50 obveščeni, da je v Krkavčah na njivi 62-letnemu moškemu na noge padla prikolica s 1000-litrskim rezervoarjem vode. Poškodovanega so odpeljali v bolnišnico. Opravljen je bil ogled kraja dogodka in izključena tuja krivda.